Duplo atentado com carro-bomba em quartel mata seis pessoas no Iêmen

Pelo menos seis pessoas morreram e 43 ficaram feridas hoje (24) em um duplo atentado feito por dois terroristas suicidas com carros-bomba contra um quartel das forças de combate ao terrorismo em Áden, sede provisória do governo no Sul do Iêmen.

Médicos de dois hospitais da cidade disseram à Agência EFE que entre os mortos estão quatro civis, incluindo uma criança, e dois militares.

Testemunhas relataram que os terroristas conduziram os dois veículos carregados de explosivos pelo acesso principal do quartel, localizado na parte sul da cidade. O primeiro carro explodiu logo na entrada do complexo e o segundo foi detonado pouco depois de entrar no local. Fontes de segurança, por sua vez, informaram que cinco homens armados tentaram invadir o quartel após a detonação dos veículos, mas foram mortos por soldados, que também tinham disparado contra os veículos dinamitados.

O grupo terrorista Estado Islâmico (EI) reivindicou a autoria do ataque por meio da sua agência de notícias Amaq e afirmou que "duas operações de martírio foram feitas na sede da luta antiterrorista".

Esta não é a primeira vez que o EI ataca forças de segurança e militares iemenitas, que também enfrentam rebeldes houthis, que controlam a capital, Sana, e algumas províncias do Norte e do Oeste do país e disputam o poder com o governo do presidente Abdrabuh Mansour Hadi.

*É proibida a reprodução total ou parcial desse material. Direitos Reservados.