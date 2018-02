Duplicação da avenida Euler de Azevedo resolve problemas na travessia de pedestres

Obras incluíram a construção de três acessos para facilitar a passagem e aumentar a segurança na avenida.

Campo Grande (MS) – Problema antigo da avenida Euler de Azevedo, a dificuldade para a travessia de pedestres foi solucionada com a construção de três acessos tipo traffic calming, inseridos no projeto de duplicação da pista, executado pelo Governo do Estado.

Quem utiliza a via diariamente aprova a medida e conta que a obra colocou fim ao drama e à insegurança diária que era atravessar em qualquer um dos trechos. “Antes era difícil chegar aqui, você tinha que olhar para os dois lados ao mesmo tempo”, lembra a diarista Cláudia Cristina Gutierrez, de 43 anos.

Moradora da Euler, Cláudia conta que esperava a mãe Eunice Ramão dos Santos, 80, no ponto de ônibus com medo dela atravessar a rua sozinha, devido à falta de um ponto de acesso seguro em meio ao fluxo intenso de veículos, inclusive de tráfego pesado.

Com as intervenções, uma das travessias foi instalada próxima de sua casa, levando tranquilidade à família e a todos que utilizam a via. “Aqui os motoristas respeitam quando você vai passar, eles param mesmo”, comemora.

Acesso escolar

As preocupações com a travessia de pedestres na Euler de Azevedo são antigas, mas foram intensificadas com a inauguração do prédio da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems). Para garantir a segurança dos acadêmicos, um dos pontos de travessia foi instalado em frente à universidade.

Outro foi colocado em frente à sede do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS). O terceiro, próximo à rotatória e que beneficia a casa de Cláudia, também é passagem para estudantes da EM Professora Eulália Neto Lessa, situada na rua Terlita Garcia, a duas quadras da avenida.

“As crianças atravessavam aqui e era bem difícil, tinha muitos atropelamentos”, detalha o comerciante Evanildo Corrêa, 51, sobre a situação da via antes das intervenções. Ele lembra que já foram instalados quebra-molas e lombada eletrônica na avenida, mas nada resolvia os problemas de travessia.

“Achei ótimo isso que fizeram agora, essa passagem é de suma importância por causa da escola. Essa passarela sem dúvida é mais eficiente, já teve uma conscientização para os motoristas pararem nesses locais e fica mais seguro, mais tranquilo com certeza”, destaca.

Investimentos

Além das travessias, a obra na Euler – que está em fase de finalização – contou com investimentos de R$ 16,1 milhões e incluiu a duplicação da pista e instalação de nova capa asfáltica em um trecho de 4,5 quilômetros, além construção de muretas de contenção no estilo New Jersey para reduzir o risco de colisões frontais.

Danúbia Burema – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Fotos: Edemir Rodrigues