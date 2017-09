Duas pessoas são atingidas por balas perdidas em favelas no Rio

Duas pessoas foram atingidas por balas perdidas, nesta sexta-feira, 22, em favelas da zona norte do Rio de Janeiro. Ambas sobreviveram, receberam atendimento médico e já tiveram alta do hospital.

No complexo do Alemão, Lenilson Souza, de 18 anos, foi baleado na coxa direita enquanto estava no pátio do Centro de Atenção Integral à Criança (Caic) Teophilo de Souza Pinto, por volta das 9h30.

Ele foi levado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e liberado após receber atendimento médico.

Na favela Nova Holanda, no complexo da Maré, uma adolescente de 16 anos que caminhava em direção à escola foi atingida no peito por estilhaços de bala. Ela foi levada para a UPA da Maré e depois transferida para o Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha (zona norte). Após receber atendimento médico, foi liberada.

A origem dos tiros que atingiram as duas vítimas não havia sido esclarecido até a noite desta sexta-feira. A Polícia Militar negou ter feito operações policiais nas áreas onde ocorreram os episódios.

Veja Também

Comentários