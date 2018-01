Duas pessoas morrem em Herculândia, no interior de SP, por causa de fortes chuvas

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento - Foto: Rápido no Ar

Duas pessoas morreram na manhã desta quinta-feira, 25, em Herculândia, cidade do interior de São Paulo localizada perto de Marília. Ainda de acordo com o Corpo de Bombeiros, uma caminhonete foi encontrada submersa na manhã desta quinta-feira no rio Iacri em Juliânia, que fica no distrito de Herculândia.

A forte tempestade que atingiu a região na quarta-feira, 24, também provocou o desabamento de uma ponte.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para prestar atendimento. Ainda não há informações de vítimas no local.