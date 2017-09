Duas pessoas morrem em acidente com moto na zona norte de SP

Duas pessoas morreram na madrugada deste sábado, 9, em uma colisão entre um ônibus e uma motocicleta na Avenida Santa Inês, no bairro do Mandaqui, na zona norte de São Paulo. De acordo com a Polícia Militar, as duas vítimas foram encaminhadas já inconscientes para atendimento no Hospital do Mandaqui, mas não resistiram aos ferimentos. O motorista do ônibus também se feriu e foi socorrido no Hospital Geral de Vila Nova Cachoeirinha, também na região norte.

Após a colisão, o ônibus se chocou com um poste e iniciou-se um incêndio. De acordo com o Corpo de Bombeiros, que enviou cinco viaturas ao local, o acidente ocorreu por volta da 1h45. Equipes da Eletropaulo foram ao local para restabelecer a energia. O caso foi encaminhado para investigação no 20º Distrito Policial (Água Fria).

Em decorrência do acidente, a avenida chegou a ser bloqueada em ambos os sentidos. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), a via foi totalmente liberada apenas por volta das 9h deste sábado.

