Duas pessoas morrem e 12 ficam feridas em queda de avião, dizem Bombeiros

Pelo menos duas pessoas morreram e 12 ficaram feridas na queda de um avião de pequeno porte que caiu na tarde desta sexta-feira, 30, na Avenida Santos Dumont, próximo ao aeroporto do Campo de Marte, na zona norte de São Paulo. As informações são do Corpo de Bombeiros.

A aeronave havia decolado às 15h55, com destino a Jundiaí, no interior paulista.

Segundo uma testemunha, o avião estava subindo quando caiu ao lado de um posto de gasolina.

O economista Carlos Carneiro Filho, que trabalha em uma empresa situada na Avenida Brás Leme, viu o momento da queda. "Vi que o avião subiu do aeroporto, fez um rasante nas árvores e caiu em uma rua bem em frente da Totvs (onde trabalha), atrás de um posto de gasolina."

De acordo com Carneiro Filho, logo após a queda, houve uma explosão. "Explodiu, deu bastante estrondo e uma labareda bem alta."

Segundo o Corpo de Bombeiros, dez viaturas foram deslocadas para o local onde caiu a aeronave.

O arquiteto Vainer Ragusa, de 50 anos, passava pela Brás Leme, após sair de uma consulta médica, quando viu a queda. "Estava no farol da Brás Leme, no sentido Santana. Vi que o avião levantou voo e perdeu potência, começou a baixar e caiu entre a rua e uma casa", conta.

Segundo Ragusa, a aeronave atingiu carros. "Estava a uns 200 metros e senti o calorão. Foi muito feio."