Duas mulheres e duas crianças ficam feridas em capotamento na Radial Leste

Quatro pessoas ficaram feridas, incluindo duas crianças, em uma colisão com capotamento na Avenida Alcântara Machado, na Radial Leste, na altura da Rua Itapira, sentido Centro, no início da tarde deste domingo, 14.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as garotas de onze e sete anos não sofreram ferimentos graves. A primeira foi encaminhada para o Hospital Santa Paula, enquanto a segunda, para o Hospital Beneficência Portuguesa, mesmo destino de uma mulher de 30 anos, que apresentou contusões no tórax. A outra vítima também é uma mulher, de 59 anos, que foi levada para a Santa Casa.

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o capotamento ocupou as duas faixas da avenida. Não houve grande impacto no trânsito e a pequena lentidão é em função da curiosidade dos motoristas que passam pelo local.

