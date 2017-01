Duas estações do metrô fecham neste domingo em SP

Neste domingo, 29, a linha 4-Amarela do metrô terá operação diferenciada para a execução de obras civis nos mezaninos metálicos das futuras estações Higienópolis-Mackenzie e Oscar Freire. As estações República e Luz ficarão fechadas durante todo o dia.

De acordo com o Metrô, os passageiros poderão utilizar o próprio sistema metroviário para realizar seus trajetos, já que no trecho entre as estações Butantã e Paulista, a circulação dos trens da linha 4-Amarela ocorrerá normalmente.

Os usuários que entrarem nas estações Butantã, Pinheiros, Faria Lima e Fradique Coutinho com destino às estações República e Luz devem desembarcar em Paulista e seguir viagem usando a integração com a Linha 2-Verde. Passageiros com destino a Linha 4-Amarela, que estiverem tanto na estação Luz, na Linha 1-Azul, quanto em República, na Linha 3-Vermelha, devem seguir até a estação Consolação, na Linha 2-Verde, onde será possível transferir-se para a Linha 4 e prosseguir viagem pelo sistema.

A linha 15-Prata (monotrilho) também terá mudanças no domingo para dar continuidade aos testes no sistema de controle dos trens. As estações Vila Prudente e Oratório ficarão fechadas para o público das 4h40 até às 16 horas. Após esse período, as estações serão abertas e permanecerão assim até meia-noite. Durante a interdição, os usuários poderão usar gratuitamente ônibus do sistema PAESE (Plano de Apoio entre Empresas em Situação de Emergência), que circularão no trecho entre as duas estações.

