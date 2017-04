Duas entidades sociais ganham título de Utilidade Pública

A edição desta segunda-feira (10/4) do Diário Oficial do Estado traz a publicação de duas leis que concedem Declaração de Utilidade Pública a entidades com sede nos municípios de Campo Grande e Cassilândia. As normas foram sancionadas pelo governador Reinaldo Azambuja.

A Lei 4.989, de autoria do deputado Coronel David (PSC), concede o título ao Centro de Promoção Social Palotinas (CPROSPAL), com sede em Campo Grande. Fundada em 8 de dezembro de 2012, e entidade presta um trabalho de atendimento, convivência, assessoramento e defesa dos direitos.

“O Centro de Promoção Social Palotinas busca levar conhecimentos, oportunizando o desenvolvimento pessoal e profissional, em vista da autonomia de vida. Além de atividades de lazer, oferece atendimento psicológico e acompanhamento escolar”, informou Coronel David.

Já a Lei 4.990, de Beto Pereira (PSDB), declara de Utilidade Pública a Associação Metodista de Ação Social (Amas), criada em 17 de agosto de 2012, em Cassilândia. “A instituição tem por finalidade a prestação de serviços na área da assistência social, desenvolvendo a promoção humana, estimulando o esporte e suplementando a ação pública nos grupos sociais de alta vulnerabilidade socioeconômica”, esclareceu Beto.

