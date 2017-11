Duas crianças morrem após caixa d'água desabar sobre escola em Sergipe

Duas crianças morreram na tarde desta segunda-feira, 6, após uma caixa d'água desabar sobre uma escola na área rural do município de Nossa Senhora das Dores, a cerca de 70 quilômetros a noroeste de Aracaju, em Sergipe. Equipes de atendimento médico de urgência foram acionadas e continuam prestando assistência aos feridos, cujo número não foi informado pelas autoridades locais.

De acordo com a prefeitura da cidade, uma caixa d'água, localizada em um terreno vizinho à Escola Municipal Professor Osman dos Santos Oliveira, desabou no início da tarde, atingindo duas salas de aula. A unidade está sediada no povoado Campo Grande, distrito rural de Nossa Senhora das Dores. O prefeito Thiago de Souza Santos (PDT) da cidade de 26,6 mil habitantes é médico e está envolvido diretamente no atendimento às vítimas.

"A caixa d'água estava com a estrutura bastante enferrujada, danificada, e caiu destruindo praticamente toda a escola, que não é grande", disse nesta tarde a funcionária da prefeitura Jéssica Anielle. "Sabemos que há muitos feridos e alguns estão sendo transferidos da cidade", acrescentou.