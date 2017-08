Duas barragens e dique alagam e pioram situação em Houston

Duas barragens usadas como reservatórios há 70 anos para proteger o centro de Houston e um dique em uma área suburbana começaram a alagar nesta terça-feira, o que aumenta o temor de mais alagamentos causados pela tempestade tropical Harvey, após cinco dias consecutivos de chuva. Autoridades no condado de Brazoria advertiram que o dique nos Lagos Columbia, ao sul de Houston, foi rompido e que as pessoas deveriam deixar a área.

Engenheiros começaram a liberar água dos reservatórios Addicks e Barker na segunda-feira para aliviar a pressão deles. Os dois reservatórios estão em nível recorde. A liberação da água significa que mais casas e ruas ficarão alagadas. Algumas residências estarão inundadas por até um mês, segundo Jeff Lindner, do condado de Harris.

Enquanto isso, mais de 17 mil pessoas buscam refúgio em abrigos do Texas, informou a Cruz Vermelha. A expectativa é que o número aumente. Já foram confirmadas três mortes oficialmente, mas há relatos não confirmados sobre desaparecidos e o número de prováveis mortos tem aumentado.

O desastre atinge grandes proporções, com Houston, a quarta maior cidade do país, em grande medida paralisada pela tempestade que atinge a costa do Golfo. Deve haver até 76 centímetros a mais de chuva em algumas áreas, o que gera um alerta em autoridades sobre o risco de mais problemas. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários