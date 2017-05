Drogaria São Bento passa por uma repaginação e lança nova marca

A reinauguração acontece no Dia Nacional do uso Racional de Medicamentos / Divulgação

A Drogaria São Bento passa por uma repaginação e as primeiras mudanças já se tornam visíveis. Com uma nova logomarca, a rede de farmácias reinaugura a loja da Afonso Pena 3372, em Campo Grande, e além da comercialização dos medicamentos, passa a apostar no atendimento personalizado, com acompanhamento e orientações aos seus clientes.

O lançamento da nova marca e a reinauguração da loja aconteceram na manhã desta sexta-feira, na Avenida Afonso Pena, 3372, Centro.

A farmácia contará agora com uma clínica para atendimento personalizado

A reinauguração acontece no Dia Nacional do uso Racional de Medicamentos. Cerca de 1000 pessoas em Mato Grosso do Sul serão entrevistadas através de questionário sobre o uso de medicamentos.

