Dr. Maia defende internet popular e escola de tempo integral para alunos da zona rural em Costa Rica

O vice-presidente da Câmara de Vereadores, José Augusto Maia Vasconcellos, o Dr. Maia (DEM), falou sobre importantes projetos que ele planeja para Costa Rica-MS, ao longo de uma entrevista na rádio RCR Band. Entre esses projetos, o parlamentar defendeu a criação de uma escola de tempo integral para atender três vezes por semana os alunos da zona rural do município, e também idealizou a implementação de um programa de internet popular, destinado às famílias de baixa renda da cidade.

ESCOLA DE TEMPO INTEGRAL PARA ALUNOS DA ZONA RURAL

O vereador discorreu sobre a implementação do projeto “Porteira do Saber”, que consiste na criação de uma escola em Costa Rica que funcionaria exclusivamente para atender estudantes da zona rural. De acordo com Maia, os alunos frequentariam as aulas nas segundas, terças e sextas-feiras, das 8h às 15h. Inclusive, os estudantes teriam direito de almoçar na própria unidade de ensino.

“Você economiza muito no transporte escolar e você vai pegar a criança para vir para a escola mais tarde, porque às 8h vai começar a aula dela. Ela vai almoçar na escola e não vai correr o risco de uma criança chegar 1h, 2h (da tarde) na sua residência sem almoço. Então, envolve a área de alimentação, de desempenho, de desenvolvimento, de descanso e de conforto da criança”, explicou Dr. Maia, citando como exemplo o caso de Paranaíba-MS, que implantou com sucesso o projeto “Porteira do Saber”.

INTERNET POPULAR

O parlamentar costarriquense também defendeu a criação de um programa de internet popular – e portanto, gratuita - em Costa Rica, para o uso das famílias de baixa renda. Segundo ele, a ideia é liberar o acesso apenas para os moradores que não possuem débitos com a Prefeitura, estimulando o pagamento em dia de tributos municipais, como o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

“Nós estamos prestes a ser agraciados com a internet 4G, um anseio da sociedade, mas que vai ter um custo. É onde nós podemos ingressar com a internet popular, em que as pessoas terão que fazer a quitação dos débitos junto ao município. Nas cidades onde foi feito isso, o município conseguiu receber em torno de 50% da dívida ativa dentro de seis meses”, justificou o vereador, ao afirmar que as famílias menos favorecidas economicamente às vezes não tem condições de arcar com os custos de um plano convencional de internet.

RÁDIO ESCOLAR NA ESCOLA JOSÉ FERREIRA DA COSTA

Em outro momento da entrevista, Dr. Maia disse que está buscando junto ao deputado estadual Zé Teixeira (DEM) a liberação dos recursos necessários para a criação de uma rádio escolar na Escola Estadual José Ferreira da Costa. Segundo ele, a emissora funcionaria dentro dos limites da instituição de ensino, como ferramenta de aprendizado, interação e de comunicação para o uso dos alunos e dos professores.

REFORMA E MELHORIAS NAS ESCOLAS ESTADUAIS

Ainda na área da educação, Dr. Maia lembrou a reforma do prédio da Escola José Ferreira da Costa, que só foi feita pela Secretaria de Estado de Educação (SED) após várias cobranças e pedidos dos vereadores e do Executivo de Costa Rica, de acordo com ele. Maia também ressaltou que a revitalização das calçadas no entorno da unidade de ensino só aconteceu por meio de um mutirão idealizado por ele, e que contou a contribuição de professores, alunos, demais voluntários e do próprio vereador, já que o governo do Estado não atendeu o pleito e não realizou melhorias nas calçadas, restando à comunidade tomar a iniciativa.

Maia também falou dos pedidos de autoria dele encaminhados para a SED, cobrando a revitalização das calçadas públicas no entorno da Escola Estadual Santos Dumont. “Não tem a mínima condição dos pedestres transitar naquela calçada. Tirei várias fatos, levei para a senhora Secretária (de Educação, Maria Cecilia Amendola da Motta) e estou aguardando uma posição dela e esse mês de agosto pretendo ir a Campo Grande (MS) conversar com ela novamente”, ressaltou.

ATRAÇÃO DE EMPRESA DE RECAUCHUTAGEM DE PNEUS

Outro projeto citado por Dr. Maia na entrevista, é a proposta de atrair para Costa Rica uma recuperadora de pneus, isto é, uma empresa de recauchutagem. O vereador comentou que viajou até o estado de São Paulo no mês passado, visitando empreendimentos do gênero e apresentando as vantagens de investimento em Costa Rica. “Porque eu vejo que em Costa Rica tem o campo para que seja instalada uma recuperadora de pneus, para ver se traz uma empresa dessa pra cá, que vai gerar de 20 a 25 empregos”, destacou o edil.

CAMPANHA “ÁGUA NA MEDIDA CERTA”

Dr. Maia está no terceiro mandato como vereador em Costa Rica. Ao fazer um balanço de sua atuação parlamentar, ele lembrou da Campanha “Água na Medida Certa”, lançada em 2015, como resultado de uma parceria entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, quando Maia era o presidente da Câmara Municipal. Naquele ano foram distribuídos 15 mil kits de redução de vazão de água para os moradores, com o objetivo de aumentar a economia nas casas do município.

EMENDA PARA COMPRA DE APARELHO DE ULTRASSONOGRAFIA

Segundo Maia, ao longo dos três mandatos, ele apresentou mais de 200 indicações e inúmeros projetos de lei na Câmara Municipal. O vereador ainda comentou a liberação de uma emenda parlamentar de autoria dele, no valor de R$ 47 mil, para aquisição de um aparelho de ultrassonografia destinado à Fundação Hospitalar de Costa Rica (FHCR).

RELACIONAMENTO DOS VEREADORES

Perguntando sobre o relacionamento dos vereadores na Câmara, Maia respondeu enfaticamente, dizendo que os parlamentares costarriquenses convivem bem entre si. “Não transparece ciúmes entre um e outro, vaidades. Ali nós pensamos: é bom para Costa Rica? Todo mundo (vereadores) vai fazer. Desentendimento, desunião da classe política, quem paga, quem arca com as consequências sempre é a comunidade”, contou.

Dr. Maia foi o nono parlamentar municipal a participar ao vivo do “Jornal Costa Rica Acontece”, na série de entrevistas com os vereadores de Costa Rica, promovida pela rádio RCR Band.

