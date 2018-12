Doze policiais militares são presos por desvio de carga roubada no Rio

A operação conjunta da polícias Civil e Militar iniciada hoje (13) resultou na prisão de 12 PMs do Batalhão da Polícia Militar de São Gonçalo (7º BPM), suspeitos de desvio de carga roubada. De acordo com as investigações, o grupo desviou e revendeu cerca de 12 toneladas de carne, no valor de R$19 mil.

O caso aconteceu em maio deste ano, quando os agentes foram acionados para fazer a interceptação de uma carga roubada na comunidade de Boa Vista, em São Gonçalo. Ao chegarem no local, encontraram os criminosos que fizeram o roubo, mas eles fugiram e deixaram para trás todo o carregamento.

Em vez de levar a mercadoria para a delegacia, os policiais militares acionaram carros particulares e até mesmo um caminhão baú para desviar o produto apreendido. Apenas 180 quilos de carne foram apresentados à Polícia Civil sob a alegação de que o restante da carga já havia sido levada pelos criminosos.

Parte da mercadoria foi encontrada em um mercado em Inoã, em Maricá, na Região Metropolitana do Rio. Os investigadores, agora, buscam os receptadores do restante da carga roubada. O delegado assistente Allan Duarte explica que, inicialmente, o caso está sendo investigado como um fato isolado.

“A gente não sabe se houve um ajuste prévio entre eles ou se foi uma questão de momento. Existe a possibilidade de terem mais policiais militares envolvidos. A gente já identificou alguns que podem estar envolvidos, mas não pedimos a prisão deles ainda por uma questão de cautela. A investigação vai seguir. Outras pessoas certamente serão indiciadas e presas”, explica.

Investigação

O crime foi constatado pela polícia por acaso, durante a investigação da morte de um PM que estava de folga e fazia a escolta de uma carga. Ele se deparou com uma quadrilha que roubava cargas e foi baleado. A Polícia Civil começou a levantar informações sobre a quadrilha em questão e se deparou com imagens de câmera de segurança que revelaram o desvio da mercadoria.

“A gente sabia a quantidade de carga que tinha porque tivemos acesso às notas fiscais e aos valores. Quando a gente fez uma pesquisa do Registro de Ocorrência feito na delegacia, a gente achou que havia um abismo muito grande entre a carga que tinha sido recuperada e a que foi apresentada na delegacia. Isso nos causou estranheza e a investigação começou a partir daí”, detalha Duarte.

PM morto

A operação pretendia cumprir 14 mandados de prisão preventiva. Desse total, 12 já foram detidos, um está foragido e outro, que estava de serviço, ao ser informado preliminarmente sobre sua prisão, se matou no banheiro do batalhão, segundo a PM.

Os acusados responderão pelo crime de peculato de desvio e, se forem condenados, podem pegar de 3 a 15 anos de prisão. Eles também podem ser expulsos da corporação.

*Estagiária sob supervisão de Vitor Abdala