Doze pessoas são mortas a tiros em resort na Geórgia

O Ministério do Interior da Geórgia disse hoje que 12 pessoas foram mortas a tiros em um resort na cidade de Batumi, às margens do Mar Negro.

A agência de notícias Tass, da Rússia, afirmou que o ministério disse que ataque aconteceu no Leograd hotel, nesta noite. Mais de cem pessoas teriam evacuado as instalações do hotel.

O ministério diz que as vítimas estão sendo identificadas e a causa do ataque não é clara. Fonte: Associated Press.