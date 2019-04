Dourados vai receber reservatórios com capacidade de três milhões de litros de água

Sanesul também está perfurando dois super poços e implantando 51km de rede de distribuição de água

Campo Grande (MS) – A Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) está perfurando dois super poços de aproximadamente 600 metros de profundidade cada. A previsão é a de que juntos eles deverão produzir 450 mil litros de água por hora. Outra obra em execução atualmente que irá ampliar o abastecimento de água na cidade é a construção de dois reservatórios que somam uma capacidade de três milhões de litros de água. Além disso, 51km de rede de abastecimento de água estão sendo implantados em Dourados.

O gerente regional da Sanesul em Dourados, Paulo Roberto Nepomuceno, explica que as obras em execução foram planejadas estrategicamente para atender a demanda populacional atual e futura: “Dourados está preparada para absorver o crescimento para os próximos 20 anos, tanto na parte de água tratada como na parte de esgotamento sanitário”, ressaltou o gerente.

O diretor-presidente da Sanesul, Walter Caneiro Junior, explica que essas obras de ampliação do sistema de abastecimento de água em Dourados geram benefícios diretos na saúde da população e ressalta a qualidade de água distribuída: “A Sanesul mantém os padrões de qualidade exigidos pela legislação brasileira que determina os parâmetros da potabilidade da água utilizada para abastecimento público e monitora com rigor a captação, tratamento e distribuição de toda a água que fornece diariamente a seus clientes”, disse Walter.

O representante da estatal ressalta ainda que a Sanesul possui 11 laboratórios, sendo um central em Campo Grande e outros 10 regionais, que fazem análises diárias para monitorar a qualidade da água que chega até as torneiras das residências. “Um desses laboratórios fica na cidade de Dourados, na Avenida Presidente Vargas. A Sanesul tem esse cuidado de distribuir água tratada para as famílias atendias pela Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul”, disse.

Walter destacou ainda que para garantir ainda mais transparência, a Sanesul disponibiliza aos seus consumidores, o resultado de suas análises que é impresso nas contas de água enviadas às residências. O cidadão pode também acessar os dados a qualquer momento, no site da SISAGUA – (http://dados.gov.br/dataset/controle-semestral).

