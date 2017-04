Dourados: Uems mobiliza comunidade acadêmica pela Marcha Mundial pela Ciência

Dourados (MS) – Neste sábado (22), professores e acadêmicos da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems) fazem mobilização na Praça Antônio João, a partir das 9h, com o objetivo de alertar a população sobre a importância da ciência.

No dia 22 de abril, em que é comemorado o Dia Internacional da Terra, ocorrerá a Marcha Mundial pela Ciência em diversos países. No Brasil, mobilização é promovida pela Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC).

Em Dourados, haverá exposição de experimentos científicos e equipamentos, além de uma roda de conversa sobre a importância da ciência, na praça central da cidade.

De acordo com o professor da Uems, Marcelo Batarce, um dos organizadores do evento, juntamente com os professores Paulo de Souza e Maria Cecília do Nascimento, no Brasil, o grande tema são os cortes orçamentários nas produções científicas. “A ideia é chamar atenção para a importância da ciência no desenvolvimento até de políticas públicas, por exemplo, na questão ambiental, pois embora a ciência já tenha produzido vários resultados sobre assunto, as políticas de governo têm ignorado esta produção científica”, explicou.

Eduarda Rosa – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems)

Foto: Chico Ribeiro

