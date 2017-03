Dourados sedia Seminário de Desenvolvimento Local durante três dias

O município de Dourados recebe a partir da próxima terça até quinta-feira, 4 a 6 de abril, o Seminário de Desenvolvimento Local, promovido pelo Governo de MS (por meio do PROPEQ – Programa Estadual de Apoio aos Pequenos Negócios), Sebrae/MS e UCDB.

O evento gratuito, que conta com o apoio da Assomasul, Embrapa, OCB/MS e TCE/MS, apresenta especialistas nas áreas de políticas públicas, legislação (Lei Geral da Micro e Pequena Empresa), produção rural, cooperativismo e associativismo; e é voltado especialmente a prefeitos, gestores públicos, agricultores, instituições e profissionais com interesse no setor.

“Levar desenvolvimento ao município é um processo que deve ser feito de modo organizado. E este Seminário tem a função de mostrar justamente os caminhos e os impactos positivos que as ações em prol da agricultura familiar têm no município e no entorno”, destaca Flávia Rosa, gerente do Sebrae na região Centro-Sul de MS.

As inscrições para cada atividade podem ser feitas no local do evento: sede da Embrapa Agropecuária Oeste – Rodovia BR 163, km 253,6. Informações: 0800 570 0800.

Confira a programação completa:

Terça-feira, 04 de abril

9h – Dinamização da economia a partir dos pequenos negócios

9h30 – Transparência e a implementação da Lei Geral TCE/MS

10h20 – Compras públicas uma nova oportunidade para alavancar o desenvolvimento do seu município - Case de Sucesso

11h – O Papel da CGU e a Transparência Pública - Ministério da Transparência, Fiscalização e Controle

11h30 – A Importância da Ouvidoria nos Municípios - Procurador de Justiça e Coordenador da Rede de Ouvidorias do MS, Dr. Olavo Monteiro Mascarenhas

Quarta-feira, 05 de abril

8h – Abertura

8h30 – O mundo rural brasileiro: tudo mudou? Dr. Zander Navarro (Embrapa/DF)

10h – Espanha: Experiência das cooperativas de agricultura familiar na Espanha e a importância para o Desenvolvimento Local. Prof. Dr. José Daniel Gomez (Universidade de Alicante)

11h – Painel: Cooperativismo e Associativismo. Moderação: Ricardo Senna (Secretário Adjunto da SEMAGRO)

13h30 – Cooperativismo na agricultura familiar do Centro-Oeste: problema ou solução? Dr. Olivier Vilpoux (UCDB)

15h – Diretrizes estratégicas para a Agricultura Familiar e Desenvolvimento Local. Augusto Togni (Gerente de Agronegócios do Sebrae Nacional)

16h – Caso de Sucesso: Coopavel

17h – Painel: Desenvolvimento Rural. Moderação: Milton Padovan (Embrapa Dourados)

Quinta-feira, 06 de abril

9h – Reunião de trabalho para definição de Políticas Públicas

13h30 – Fechamento da proposta de políticas públicas para o desenvolvimento das cooperativas de agricultura familiar no MS

