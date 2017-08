Dourados sedia neste domingo 11ª edição do Enduro Pedreira

Com percurso de 96 km, acontece neste domingo (20), a partir das 8h em Dourados, a 11° edição do Enduro Pedreira, evento de motociclismo, com expectativa de direção de 4h30 de prova. A disputa da modalidade será realizada em diversas categorias.

Com novas trilhas incluídas no percurso, os pilotos irão disputar as provas em categorias, como Novatos, Over, 40, Sênior e Máster. Também haverá a possibilidade para os iniciantes começarem na modalidade, participando do "trilhão", sem que haja utilização de equipamento próprio de navegação.

O ponto de partida da disputa será no Posto Ipiranga, que fica na Avenida Guaicurrus, mesmo local onde será a chegada e premiação dos campeões.

A modalidade já realizou três etapas neste ano, tendo como líderes em pontuação, os pilotos Agadir Jhonatan (novatos), Daniel José de Josilco (Junior), Cláudio Matsuda (Over), Wagner Cirillo (Sênior), Juliano Fernandes (Máster).

