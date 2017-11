Dourados se torna Polo de Ensino Regional do Curso de Formação de Sargentos da PM

Campo Grande (MS) – Há quase quarenta anos os cursos de formação da Polícia Militar (PM) de Mato Grosso do Sul eram realizados somente em Campo Grande, com o objetivo interiorizar as ações da PM e atender uma antiga reivindicação da categoria, o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e intermédio do Comando Geral da Polícia Militar, transformou a cidade de Dourados em Polo Regional de Ensino. O município será sede ainda neste ano do Curso de Formação de Sargentos 2017/2018 .

Nesta edição foram disponibilizadas em todo Estado 300 vagas, dessas 82 poderão ser destinadas para o município. Segundo o secretário da Sejusp, José Carlos Barbosa, essa é uma antiga reivindicação dos policiais militares (praças) e o governador Reinaldo Azambuja foi sensível à solicitação. “Levamos em consideração a questão regional, o fato da cidade estar preparada para ser um polo regional, ter instrutores qualificados e o fato de que inúmeros policiais visando ascender na carreira por intermédio das promoções funcionais, deslocavam à Capital onde passavam de três a nove meses de curso, longe de suas famílias e das unidades de trabalho”, explica.

É importante lembrar que Dourados, no ano passado, já foi sede do Curso de Formação de Cabos, onde o policial durante o seu período de treinamento permanecia uma semana em instrução teórica e prática e a outra trabalhando em sua cidade, em um sistema de revezamento. “O sucesso de fixar Dourados como um polo de ensino é um marco para a formação policial, pois além de elevar consideravelmente o efetivo da cidade, não deixa as outras unidades desguarnecidas”, pontua o titular da Sejusp.

O comandante-geral da Polícia Militar, coronel Waldir Ribeiro Acosta, reconheceu o esforço do governador Reinaldo Azambuja e do secretário de Segurança Pública, em atender uma antiga solicitação da tropa. Medida que vai manter o policiamento da Capital e da segunda maior cidade do Estado reforçado. “Esse é um fator motivador para o nosso policial, que vai poder ficar próximo de sua casa, mesmo durante o curso de formação”, declara.

Regiane Ribeiro – Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp)

Foto: Chico Ribeiro