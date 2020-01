Corumbá e Dourados recebem Plano de Manutenção na rede elétrica

Serão cinco dias de oportunidade para negociar as contas em atraso com condições especiais e garantir que saia da inadimplência - Foto: Divulgação/Assessoria

A semana começou com atendimento aos consumidores de Corumbá e Dourados, visando também melhorias no sistema de fornecimento de energia elétrica. Durante todo o dia, a Energisa estará à disposição com a unidade móvel Nossa Energia, realizando cadastro na Tarifa Social, negociação de contas em atraso e orientação sobre consumo de energia. Até sexta-feira (24), sempre das 8h às 17h, em Corumbá, o caminhão estará estacionado na Praça Generoso Ponce, já em Dourados na Praça Antônio João.

Estão previstos serviços de melhoria e manutenção preventiva no sistema elétrico, podas de árvores que estão em contato com a rede, instalações de para-raios em locais estratégicos, substituições de materiais obsoletos e melhorias gerais em toda a rede de distribuição. Além disso, os clientes poderão fazer o cadastro na Tarifa Social e também negociar as contas em atraso.

“Em Corumbá, nós temos 5.161 clientes em potencial e em Ladário 1.040. Já em Dourados são 5.468 famílias baixa renda que ainda não fizeram o cadastro na Tarifa Social. Estima-se que em todo o Estado 86.327 clientes se enquadram na adesão do benefício, que prevê desconto de até 65% na conta de energia elétrica, variando de acordo com o consumo mensal de cada família”, esclareceu Helier Fioravante, gerente Comercial da Energisa.

Os interessados em aderir ou realizar o recadastramento, devem procurar a unidade móvel tendo em mãos o NIS (Número de Identificação Social) atualizado, juntamente com documento de identificação e o número da unidade consumidora.

Outra oportunidade para os clientes é a negociação de contas de energia em atraso com condições especiais. “Para parcelar os débitos, é necessário de no mínimo 15% de entrada, e o restante será possível parcelar em até 24 vezes, sem juros. Esclarecemos que esta condição estará disponível somente durante a ação para as pessoas que forem até a unidade móvel Nossa Energia”, complementa o gerente.

Investimentos

Nos últimos dois anos a concessionária investiu em torno de R$ 2 milhões em melhorias na rede elétrica da zona rural de Corumbá, que compreende o Distrito de Albuquerque, Assentamento Urucum, Assentamento São Gabriel, Assentamento 72 e imediações, totalizando em 1.309 unidades consumidoras atendidas. E até 2021, estão previstas diversas melhorias, entre elas a troca de cabos do Centro Histórico de Corumbá, contribuindo visualmente e para o melhor fornecimento de energia na região central de um dos principais patrimônios culturais da cidade, assim como na ponte de Porto Esperança, essencial ao acesso da energia aos moradores do assentamento.

Para os próximos dois anos, a Energisa tem o plano de reforçar o sistema de transmissão da região sul do Estado, aumentando a disponibilidade de energia e proporcionando o desenvolvimento de Dourados, potencializando a capacidade de atendimento para novos clientes. “Haverá reforço estrutural no sistema de suprimento de energia através de novas linhas e subestações, impactando diretamente na melhoria do fornecimento de energia para as famílias”, explica Rodolfo Acialdi Pinheiro, Gerente do Departamento de Construção e Manutenção da Energisa.

Serviços



Corumbá

Data: 20 a 24 de janeiro de 2020

Horário: 8h às 17h

Local: Praça Generoso Ponce

Endereço: Praça Generoso Ponce, pela Avenida General Rondon, no Centro de Corumbá.

Dourados

Data: 20 a 24 de janeiro de 2020

Horário: 8h às 17h

Local: Praça Antônio João

Endereço: Avenida Marcelino Pires, no Centro de Dourados.