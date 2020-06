Dourados recebe mais de R$ 8,5 milhões na ampliação do esgotamento sanitário

Três grandes bairros serão beneficiados: Altos do Indaiá, Sitiocas Campina Verde e Santa Fé - Foto: Divulgação

Em Dourados, a Sanesul vai iniciar novas obras do SES (Sistema de Esgotamento Sanitário). A empresa já tem ordem de serviço que autoriza a execução de mais 69 quilômetros de rede de esgoto, que vão garantir mais saúde para a população.

O investimento total é de R$ 8,532 milhões, sendo parte do recurso do governo federal e o restante da própria Sanesul. Junto com as redes serão executadas mais 2.662 ligações domiciliares. Três grandes bairros serão beneficiados: Altos do Indaiá, Sitiocas Campina Verde e Santa Fé.

Em poucos meses os moradores desses bairros poderão fazer as interligações com a rede na rua e assim usufruir dos benefícios de ter esgoto coletado e tratado, com o objetivo de melhorar a qualidade do ambiente onde vivem.

Essas são obras de infraestrutura para que o tratamento do esgoto doméstico aconteça corretamente, ou seja, são as tubulações que passam nas ruas para captar o esgoto doméstico e levar até as estações de tratamento (ETEs) para completar as etapas de um longo processo de saneamento.

Com mais esse investimento, a Sanesul caminha a passos largos para alcançar a meta de universalização do esgotamento sanitário da segunda maior cidade do Mato Grosso do Sul.

“O saneamento é um problema em várias cidades brasileiras. Mas, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul está dando prioridade às obras de esgotamento sanitário porque elas produzem efeito positivo na saúde pública. Essas são obras de ampliação, ou seja, a maior parte da população douradense já tem acesso à coleta e tratamento do esgoto doméstico. Esse investimento só vai nos deixar mais próximos da universalização, que é a meta do Governo do Estado e da Sanesul”, comentou o diretor-presidente da estatal, Walter Carneiro Jr.

Atualmente há R$ 124 milhões em obras sendo executadas em Dourados, tanto da ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário (SES) como na modernização e manutenção do sistema de Abastecimento de Água (SAA).

Sanesul em Dourados

Considerando as obras concluídas, em execução e a executar, na atual gestão do Governo do Estado a Sanesul investe aproximadamente R$ 248 milhões (entre recursos próprios e federais) em Dourados.

Estudos apontam que o investimento no sistema de esgotamento sanitário reverte na proteção à saúde e na melhoria da qualidade de vida da população atendida. O sistema de coleta e tratamento de esgoto sanitário evita a contaminação do lençol freático, conservando os ambientes naturais.

A preservação de mananciais, bem como dos rios que cortam as grandes cidades resulta em mais saúde para os seres vivos do habitat natural e consequentemente resulta em mais saúde para a população que recebe o benefício.

É comprovado que a destinação inadequada do esgoto causa danos muitas vezes irreversíveis, como a contaminação dos mananciais, do solo e da superfície dos cursos naturais de água.