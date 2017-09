Dourados recebe a pedalada do Detran neste sábado

Campo Grande (MS) – O Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) realiza neste sábado (16.9), em Dourados, o passeio ciclístico, que faz parte das comemorações da Semana Nacional de Trânsito (SNT).

Em 2017, a SNT possui o tema “#Minha escolha faz a diferença no trânsito”, onde o principal objetivo é conscientizar o cidadão de sua responsabilidade no trânsito, valorizando ações do cotidiano e visando a participação de todos para o alcance da segurança viária.

Na manhã de sábado, das 08h às 14h, a equipe do Detran-MS estará na Praça Antônio João para entregar o kit, composto por camiseta e número de peito, para os inscritos.

Aqueles que não conseguiram se inscrever pelo aplicativo poderão fazer o cadastro das 13h às 14h com os servidores que estarão na Praça. Basta apresentar um documento oficial com foto.

A pedalada terá início às 15h e percorrerá, aproximadamente, 10 km pelas principais vias da cidade. O ponto de largada e chegada também será na Praça Antônio João e o percurso será predominantemente na Avenida Marcelino Pires.

Ana Letícia Gaúna – Departamento Estadual de Trânsito (Detran)

