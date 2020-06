Dourados é a primeira cidade do interior a atender por meio do agendamento online

Detran de Dourados - (Foto: SECOM GOV MS)

Com uma frota registrada de 159 mil veículos, Dourados possui a segunda maior agência de trânsito do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) e será a primeira cidade do interior a atender por meio do agendamento online, a partir do dia 6 de julho.

Para o gerente regional, Aparecido Dias Duarte, essa forma de organização evitará filas e aglomeração nas agências, respeitando assim o período de pandemia em que o país se encontra. “O atendimento ficará mais organizado e seguro, tanto para o cliente quanto para os funcionários, uma vez que ele será atendido em seu horário marcado, evitando que fique aguardando em filas, tendo contato com outras pessoas”, comenta.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, frisa a importância de os clientes optarem pelo atendimento presencial apenas se necessário. “Muitos serviços oferecidos pelo Detran já são realizados de forma online, sem que o cliente precise se deslocar a uma agência, por isso é importante a conscientização das pessoas para que saiam de casa somente em casos específicos”, finaliza.

Para a agência localizada na Avenida Marcelino, 334, sala 3, Jardim Clímax, o atendimento será geral, servindo para os serviços relacionados a veículos e CNH (Carteira Nacional de Trânsito). Já para a agência localizada na rua Coronel Ponciano, nº 600, os serviços serão específicos para serviços relacionados a veículos, habilitação, vistoria, penalidade, multa e veículo apreendido.

O sistema para agendamentos estará aberto a partir da próxima segunda-feira (29), através do site do Detran-MS, (clique aqui).