DOU extra confirma exoneração de Vélez do MEC e nomeação de Weintraub

A nomeação do novo ministro da Educação, Abraham Weintraub, foi formalizada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira, 8. Abraham foi automaticamente exonerado do cargo de secretário-executivo da Casa Civil. No documento, também consta a exoneração de Ricardo Vélez Rodríguez do comando do MEC.

Bolsonaro e Abraham tiveram uma reunião no Palácio do Alvorada no final da tarde deste domingo, 7, onde foi acertada a decisão de indicá-lo para o MEC. O presidente comunicou Vélez da demissão na manhã desta segunda-feira, em reunião fora da agenda oficial no Palácio do Planalto.

"Comunico a todos a indicação do Professor Abraham Weintraub ao cargo de Ministro da Educação. Abraham é doutor, professor universitário e possui ampla experiência em gestão e o conhecimento necessário para a pasta. Aproveito para agradecer ao Prof. Velez pelos serviços prestados", anunciou Bolsonaro no Twitter.

Depois, fez uma correção sobre o currículo do novo ministro, que não possui doutorado. "Corrigindo: Abraham possui mestrado em Administração na área de Finanças pela FGV e MBA Executivo Internacional pelo OneMBA, com título reconhecido pelas escolas: FGV/Brasil, RSM/Holanda, UNC/Estados Unidos, CUHK/China e EGADE-ITESM/México", publicou o presidente.