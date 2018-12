Doria, sobre Campinas: não há relação com flexibilização ou não do porte de arma

O governador eleito de São Paulo, João Doria, afirmou nesta quarta-feira, 12, que não vê correlação entre a tragédia ocorrida em Campinas, onde um homem matou cinco pessoas e se suicidou logo em seguida, e a discussão sobre eventual flexibilização do porte de armas no Brasil. O tema ganhou força no último pleito eleitoral. O presidente eleito Jair Bolsonaro é favorável à flexibilização.

"Manifesto minha solidariedade às famílias das quatro vítimas de Campinas e feridos", afirmou Doria, antes de a quinta morte ser anunciada. Um dos feridos faleceu no hospital.

Para o governador eleito, foi um ato "promovido por uma pessoa desequilibrada mental e emocionalmente". "Não há relação com flexibilização ou não do porte de arma, essa é uma discussão que tem que seguir. Nossa discussão vai continuar sendo a mesma, não vemos correlação", frisou.