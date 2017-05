Doria se encontra com Michael Bloomberg em Nova York

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), se encontrou nesta terça-feira, 16, com o ex-prefeito de Nova York e empresário Michael Bloomberg, em viagem aos Estados Unidos. No encontro, Doria convidou o nova-iorquino para visitar o Brasil em janeiro e conversar com prefeitos brasileiros sobre a experiência nos EUA.

Nas redes sociais, Doria publicou um vídeo em que mostra o encontro e agradece a recepção do empresário. "O Bloomberg, como vocês sabem, é uma referência para mim. Um prefeito que foi honesto, decente, inovador, transformador e, como eu, empresário, veio para a política e foi o maior prefeito da cidade de Nova York", afirmou.

Ao lado do ex-prefeito de Nova York, o prefeito de São Paulo gravou um vídeo e novamente elogiou o empresário norte-americano. "Como eu, ele veio do setor privado, e do setor privado ele foi para a área pública e cumpriu sua obrigação, foi um grande prefeito, um bom administrador, um bom gestor e uma pessoa preocupada com os mais pobres e os mais necessitados da sociedade."

Pelo Twitter, Bloomberg afirmou que a Prefeitura de São Paulo é líder em soluções locais inovadoras e que ficou feliz em conversar com Doria sobre o progresso da cidade. Na visita, o prefeito foi acompanhado dos secretários Julio Serson (Relações Internacionais), Wilson Poit (Desestatização e Parcerias) e pelos filhos Jhonny e Felipe.

