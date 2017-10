Doria quer usar 'motolâncias' para atender vítimas de acidente nas Marginais

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), vai utilizar motocicletas, chamadas pela gestão de "motolâncias", para prestar os primeiros socorros a vítimas de acidente de trânsito nas Marginais do Pinheiros e do Tietê.

Duas motocicletas foram doadas pela iniciativa privada à Prefeitura nesta quarta-feira, 25, dando início ao programa que foi batizado de "Moto Socorro".

Os veículos serão utilizados pelo SAMU a partir do dia 1° de novembro. Entre os turnos de utilização das "motolâncias", quatro pessoas do SAMU farão os atendimentos.

A proposta tem inspiração em modelo que Doria, antes de ser prefeito, conheceu em Singapura. Segundo o prefeito, com adesão de outras empresas na doação de motocicletas, o programa poderá ser expandido para outras vias da cidade.

Com as "motolâncias", o objetivo da administração é agilizar o primeiro atendimento à vítima de acidente nas Marginais. Desde o início do ano, operam nas vias expressas 14 ambulâncias do SAMU - duas delas ficam paradas em cada uma das Marginais.

O secretário municipal de Transportes, Sérgio Avelleda, diz que o SAMU tem conseguido chegar em oito minutos às ocorrências nas Marginais. A Prefeitura, no entanto, ainda não tem estimativa de redução no tempo do primeiro atendimento com as motocicletas. O coordenador do SAMU, Marcelo Takano, diz que a expectativa é "reduzir significativamente".