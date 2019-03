Doria quer ser parceiro de Witzel em educação, saúde e turismo

O governador de São Paulo, João Doria, quer desenvolver projetos em conjunto com o Rio de Janeiro nas áreas de saúde, educação e turismo. Mas isso só deve acontecer após a aprovação da Reforma da Previdência no Congresso, disse Doria, depois de deixar o camarote do governo fluminense, na Marquês de Sapucaí, no Rio. "Outro programa que vamos avançar muito em breve é na área de cultura", complementou.

Ao visitar o terceiro camarote em pouco mais de uma hora de presença na Sapucaí, dois deles de empresas, Doria negou que tenha objetivos políticos com sua presença no carnaval carioca. "Estou aqui por minha livre e espontânea vontade. Venho como entusiasta do carnaval. Fui presidente da Embratur e sou um apaixonado por carnaval onde quer que ele aconteça", argumentou.