Doria promete tapar 85% dos buracos da cidade até o fim do ano

O prefeito João Doria (PSDB) afirmou neste sábado, 26, que até o fim de dezembro deste ano, pretende tapar 85% dos buracos da cidade de São Paulo. "Nosso objetivo é reduzir substancialmente, até o fim do ano, o números de buracos em São Paulo e ao longo dos três meses seguintes realizar a manutenção para poder chegar muito próximo do índice pleno de satisfação com o tapa buraco", disse Doria.

Segundo o prefeito, até fevereiro de 2018, antes do período mais intenso das chuvas dos meses de março e abril, as avenidas de todas as regiões da capital terão novo asfalto.

"As pessoas vão sentir a mudança de maneira mais incisiva, porque não é apenas tapar buracos é refazer o asfalto", afirmou Doria.

O prefeito participou da 35ª edição do programa SP Cidade Linda, na avenida Francisco Matarazzo, na zona oeste da cidade. Doria ajudou pintar de verde a passarela para pedestre e a recuperar a grama no jardim do Largo Padre Péricles.

Questionado sobre o nome do novo secretário do Verde e Meio Ambiente, o prefeito disse que nesse momento, Fernando Von Zuben segue como secretário interino e que ele está fazendo um bom desempenho à frente da secretaria. "Não tenho pressa em escolher o novo secretário, vou analisar com calma", disse Doria.

