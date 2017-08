Doria prevê uso do Anhembi por até 60 dias por ano após privatização

A gestão do prefeito João Doria (PSDB) envia na tarde desta terça-feira, 29, o projeto de lei que autoriza a privatização da SPTuris, empresa de turismo da Prefeitura que é dona do Anhembi. O projeto prevê que as ações da companhia em poder da Prefeitura de São Paulo serão ofertadas na Bolsa de Valores, mas que os novos controladores da empresa terão de ceder à cidade, por até 60 dias por ano, o espaço do sambódromo, da concentração e da dispersão. A cessão se dará para a realização do desfile das escolas de samba, que não deverá ser afetado pela venda.

O texto diz ainda que a SPTuris terá de enviar à Prefeitura "estudos técnico-operacionais, econômico-financeiros e jurídicos, sem prejuízo de outros estudos que se façam necessários" para viabilizar a operação.

O complexo, que fica na zona norte da capital e inclui ainda o centro de convenções do Anhembi, é tido como deficitário pela Prefeitura. Relatório da Berkan Auditores Independentes S.S, apresentado no fim do mês passado, apontou um prejuízo de R$ 68,5 milhões na empresa em 2016.

O projeto de lei terá de passar por duas votações na Câmara dos Vereadores antes de voltar à Prefeitura e ser sancionado. O acordo entre a administração e o Legislativo municipais é discutir e aprovar o projeto ainda neste ano.

Veja Também

Comentários