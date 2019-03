Doria pede que paulistanos evitem sair de casa por causa das chuvas

Amanda Perobelli/Reuters/Direitos reservados

O governador de São Paulo, João Doria, fez um pedido hoje (11) para que paulistanos só saiam de casa para trabalhar. “Além do trabalho, evitem sair de casa para outras atividades e permaneçam em casa. É mais seguro do que estarem fazendo outros programas que não sejam evidentemente a necessidade de ir ao trabalho. Esta é a recomendação da Defesa Civil do Estado de São Paulo”, declarou após participar de evento na capital paulista.

As chuvas que atingiram a Grande São Paulo na madrugada desta segunda-feira deixaram 12 mortos e seis feridos. Foram quatro mortes em Ribeirão Pires e uma em Embu das Artes por causa de deslizamentos, três em São Caetano, duas em Santo André, uma em São Bernardo e uma em São Paulo, por afogamento.

De acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE), da prefeitura de São Paulo, das 19h de domingo até as 7h de hoje (11), choveu 57,8 milímetros (mm), o que corresponde a 32,6% do volume esperado para todo o mês de março, que é de 177,4 mm. O volume acumulado no mês é de 160,8 mm, 90,6% do esperado.