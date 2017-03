Doria participa de operação tapa-buracos em São Paulo

O prefeito João Doria participou neste sábado (4), da reparação de buracos no bairro do Campo Belo, zona sul da capital paulista. A iniciativa faz parte da operação tapa-buracos, que a Secretaria de Prefeituras regionais pretende intensificar a partir deste sábado.

Após chegar ao local por volta das 15hs, onde já era aguardado por cerca de 200 pessoas, Doria posou para fotos, ouviu reclamações e conversou com os presentes. Depois, vestiu o uniforme da equipe da operação e permaneceu cerca de uma hora no local, onde ajudou a tapar um dos buracos existentes no cruzamento.

Segundo o prefeito, nos próximos 30 dias serão 75 as equipes em ação nas 32 prefeituras regionais, cada uma delas com um caminhão e oito funcionários.

"São Paulo é uma das cidades mais esburacadas do mundo. Apenas nesta primeira fase, vamos consumir 42 mil toneladas de massa asfáltica. Se não der para resolver, pelo menos vamos amenizar bem o problema", afirmou.

