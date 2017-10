Doria libera R$ 39,3 mi para desfiles de escola de Samba em 2018

A gestão João Doria (PSDB) autorizou na quinta-feira, 26, a liberação de

R$ 39,3 milhões para a realização dos desfiles das escolas de samba em 2018. O valor é exatamente o mesmo liberado no ano passado, sem correção monetária. A medida ocorre após o prefeito dizer, em junho, que pretendia atrair parceiros para custear os desfiles, reduzindo a verba pública destinada ao evento - o que até agora não aconteceu.

Os recursos do Tesouro municipal serão transferidos para SPTuris, que administra o Anhembi e organiza o carnaval das escolas. A transferência de recursos foi publicada em despacho no Diário Oficia da cidade. Agora, a Liga das Escolas de Samba de São Paulo aguarda chamamento da SPTuris para assinar os contratos e receber os repasses. Cada escola deve receber R$ 1,2 milhão. O restante é destinado a serviços estruturais no sambódromo e às escolas de samba de bairros.