Doria lança versão regional do Cidade Linda e concurso de 'Bairro Lindo do Mês'

A Gestão Doria lançou nesta terça-feira, 2, o projeto Faça Seu Bairro Lindo, que deverá funcionar como uma "extensão" do Cidade Linda, que realiza mutirões de zeladoria urbana da cidade de São Paulo nos fins de semana. Inicialmente, o programa deve abranger atividades mensais nas 32 prefeituras regionais, com varrição de ruas, pintura de postes e retirada de cartazes e lambe-lambes irregulares. "É um convite para a população cuidar dos seus bairros", diz o prefeito da capital paulista, João Doria (PSDB).

Após a conclusão da agenda mensal, será escolhido o 'Bairro Lindo do Mês' por uma comissão ligada à Secretaria Municipal de Prefeituras Regionais. As regiões serão avaliadas por efetividade, engajamento (número de participantes) e abrangência das ações (tamanho do local atendido). "Vai ser uma competição saudável para mostrar qual bairro é o mais lindo", explica Doria.

De acordo com o secretário de Prefeituras Regionais, Bruno Covas, o programa deve atender duas demandas identificadas no Cidade Linda: o interesse de moradores por participar de atividades de melhorias na cidade e a necessidade de descentralizar as atividades, atendendo todos os bairros. Ele salienta, contudo, que o novo programa não deve afetar a agenda do Cidade Linda.

As sete primeiras ações ocorrem neste sábado, 6, em áreas escolhidas pelas prefeituras regionais do Butantã, na zona oeste, do Jaçanã, na zona norte, da Vila Mariana, na zona sul, e da Mooca, São Miguel Paulista, Itaquera e Cidade Tiradentes, na zona leste. Das 32 atividades previstas para maio, 14 ocorrerão em praças e parques da cidade.

Até o fim do ano, o objetivo é ter realizado ao menos uma ação em cada um dos 96 distritos, inclusive, ampliando para serviços de tapa buraco e limpeza de bueiros, por exemplo.

Para participar, os voluntários precisam entrar em contato com as prefeituras regionais, que cederão os equipamentos necessários nas datas dos mutirões.

