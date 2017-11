Doria garante manter ciclovias nas pistas recapeadas de São Paulo

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou na manhã desta quinta-feira, 16, que irá manter a sinalização de ciclofaixas nas vias que passarem pelo novo programa de recapeamento da cidade, que teve início nesta quinta.

"São programas distintos, complementares e integrados (o recapeamento e o sistema cicloviário). Não é o fato de você ter o asfalto novo que você vai eliminar as ciclovias na cidade. Elas serão mantidas e preservadas, dentro do critério que a Secretaria de Mobilidade e Transportes estabeleceu e que, aliás, tem sido objeto de várias apresentações que têm sido feitas pelo secretário (Sérgio) Avelleda", disse o prefeito.

Cicloativistas vinham relatando temor de que a malha cicloviária da cidade pudesse ser reduzida com o recapeamento de vias, por causa de uma nova legislação, sancionada na semana passada, que retira a ciclofaixa da lista de prioridades do sistema cicloviário municipal. Ciclofaixa é a sinalização dando exclusividade para o trânsito de bicicletas em uma faixa das ruas da cidade, às vezes confundida com ciclovias -- que, segundo o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), são faixas para bicicletas com separação física, como ocorre por exemplo na Avenida Paulista.

"Não há nenhuma razão para diminuir ou eliminar (as ciclofaixas). Exceto a continuidade do programa revisional que a secretaria de Transportes tem realizado", afirmou. "Quero reafirmar aqui o nosso apoio às ciclovias e às ciclofaixas também, exceto em algumas áreas onde o estudo já acontece pela secretaria de Transportes. Mas não haverá nenhuma eliminação de ciclovia por causa do asfalto novo", garantiu.