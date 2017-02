Doria doa quadros de Romero Britto à Prefeitura e ganha TV de 75 polegadas da Fast Shop

Assim como tem feito em alguns pontos da cidade, o prefeito paulistano João Doria (PSDB) também tem contado com doações para equipar e decorar seu gabinete na Prefeitura de São Paulo, no centro da capital.

A gestão Doria divulgou nesta terça-feira, 14, que o próprio prefeito doou à Prefeitura três quadros que ganhou de presente de artistas e um ar condicionado para a sua sala, no 5.º andar do edifício Matarazzo.

O gabinete do prefeito também contará com uma TV Sony nova de 75" que foi doada à Prefeitura pela rede de eletroeletrônicos Fast Shop. O modelo custa cerca de R$ 16 mil.

Dois quadros doados são do pintor Romero Britto, amigo do prefeito. A terceira obra, que leva o nome de "São Paulo", foi entregue ao tucano pelas artistas Anna Guerra e Maria Julia Goldstein. Segundo a gestão Doria, os quadros ficarão alocados em espaços anexos ao gabinete do prefeito.

Antes mesmo de tomar posse como prefeito, Doria tem recorrido a amigos e grandes empresários em busca de doações para a Prefeitura, como lâmpadas, veículos e remédios. Há algumas semanas, o próprio tucano se classificou como "prefeito pidão".

Em alguns casos, como na reforma dos banheiros do Parque do Ibirapuera pela construtora Cyrela, Doria anunciou a parceria fechada antes mesmo de abrir chamamento público, conforme determina a lei. A gestão afirma que cumpre a legislação.

