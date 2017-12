Doria diz que inspeção veicular faz sentido se existir em todo o Estado de SP

"Não somos contra, somos a favor, mas ela tem que ser útil", acrescentou. - Foto: Folha de São Paulo

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), afirmou ser a favor da inspeção veicular, mas defendeu que ela faria sentido no caso de todo o Estado de São Paulo aderir. A jornalistas durante cerimônia de assinatura de contrato do Minha Casa Minha Vida na capital paulista, o prefeito argumentou que a cidade recebe um fluxo muito grande de veículos de outros municípios.

"Municípios vizinhos trazem um fluxo muito grande. A medida em que isso for em todo o Estado e até mesmo nacionalizado, fará todo o sentido", disse Doria. "Não somos contra, somos a favor, mas ela tem que ser útil", acrescentou.

O prefeito disse ainda que, no caso especifico da cidade de São Paulo, a inspeção, quando for aplicada, será financiada por regime de parceria público-privada "com uma ou mais seguradoras especializadas".

A Câmara Municipal de São Paulo aprovou nesta quinta-feira, 14, o projeto de lei que prevê a volta da inspeção veicular na cidade até o início de 2019, com multas que chegam a até R$ 5 mil por veículo em caso de infrações.