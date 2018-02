Doria diz que aguarda laudo da polícia sobre morte de folião

O prefeito DE soa Paulo, João Doria (PSDB), afirmou nesta terça-feira, 6, que vai aguardar o laudo final da Policia Civil antes de se pronunciar sobre a morte do folião que foi eletrocutado ao encostar em um poste em que estava instalada uma câmera de segurança da Prefeitura.

"Estamos aguardando laudo final da Polícia Civil para um posicionamento final da Prefeitura de São Paulo" , disse o tucano, repetindo a informação de que a instalação dessa câmera em especifico não foi autorizada pela Prefeitura. "Ela foi instalada indevidamente e em condições técnicas inadequadas", disse o prefeito.

No domingo, 4, o estudante Lucas Antônio Lacerda da Silva, de 22 anos, morreu eletrocutado após encostar em um poste com câmeras para monitoramento de público instalado na esquina da Rua da Consolação com a Rua Matias Aires, no centro da cidade.

Responsável pela infraestrutura do carnaval de rua de São Paulo, a empresa Dream Factory lamentou o ocorrido com o estudante e reforçou que somente a perícia dos órgãos competentes poderá informar se a causa da morte está ou não associada à instalação das câmeras da GWA System.