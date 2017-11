Doria demite chefe de gabinete que dificultava transparência na Prefeitura

ENTRETENIMENTO IN Sunset acontece sábado e traz a atração internacional Vintage Culture

ECONOMIA Comitê do FI-FGTS exclui 11 projetos de lista de análise para aportes

Enquete

Mesmo com todas as campanhas de conscientização no trânsito, qual infração você continua a cometer?

Dirigir em velocidade acima da permitida Desrespeitar o sinal do semáforo Beber e dirigir Usar o celular ao volante Votar Resultados