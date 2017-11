Doria anuncia vice Bruno Covas como secretário da Casa Civil da prefeitura de SP

O prefeito de São Paulo, João Doria, anunciou nesta quarta-feira, 1º, mudanças em seu secretariado. A principal delas é a nomeação do vice, Bruno Covas, para a Secretaria da Casa Civil, uma nova estrutura que vai cuidar da interface política da prefeitura com a Câmara dos Vereadores, com órgãos estaduais e federais.

O evento foi acompanhado por uma multidão de funcionários das subprefeituras, que lotaram o auditório da prefeitura e gritaram "1,2, 3, é Covas outra vez" quando o prefeito e o vice chegaram e após a fala do vice.

Além de Covas, foi anunciado também que Cláudio Carvalho, antes secretário de investimento social, assumiu a secretaria de Prefeituras Regionais, que era de Covas. Eduardo de Castro assume a secretaria de Meio Ambiente, cargo que estava vago desde setembro, quando o vereador Gilberto Natalini (PV) deixou o posto.

Júlio Semeghini continua na Secretaria de Governo, mas a pasta assume um caráter mais de gestão da cidade e de acompanhamento das metas do governo municipal.

A pasta de investimentos sociais foi extinta e suas atribuições acumuladas pela nova Casa Civil. Com isso, o número de secretarias se manteve em 25.