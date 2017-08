Doria almoça com executivos de empresas alemãs em São Paulo

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), participa nesta quinta-feira, 24, de almoço realizado pela Câmara de Comércio e Indústria Brasil-Alemanha, em São Paulo. O encontro tem como objetivo apresentar ao prefeito inovações e soluções tecnológicas de empresas alemãs que poderiam ser aplicadas na capital paulista a fim de torná-la uma "smart city".

Na chegada ao evento, Doria foi recebido por diplomatas, como o embaixador e o cônsul alemão no Brasil, e empresários. O prefeito testou uma bicicleta elétrica na entrada do salão e depois visitou stands das companhias. Durante as interações, o tucano não respondeu perguntas da imprensa.

Participam do almoço executivos das empresas BASF, Bosch, Commerzbank, DreesSommer, Faber-Castell, Hospital Alemão Oswaldo Cruz, Mercedes-Benz, Roedl & Partner, Roland Berger, SAP, Siemens e Volkswagen. A expectativa é de que o prefeito faça um pronunciamento durante o almoço e responda a questões da imprensa no fim do encontro.

