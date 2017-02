Donos de pets podem viajar tranquilos durante o Carnaval

O Carnaval é sempre um momento de descontração e costuma ser bem planejado, pois encerra o período de férias. E nessa programação é preciso pensar também como serão os cuidados com o bicho de estimação durante esses dias. “Levá-lo junto, deixá-lo em hotel ou em casa nem sempre é uma decisão fácil para quem tem um pet”, argumenta Andressa Felisbino, veterinária da DrogaVET, maior rede de franquias de farmácias de manipulação veterinária do Brasil.

Segundo ela, escolher um hotel ou responsável para cuidar do pet exige tempo e planejamento antecipado. É preciso avaliar detalhadamente as opções e principalmente o perfil do animal. Gatos, cães mais medrosos ou idosos provavelmente se adaptem melhor a um pet sitter ou amigo que cuide deles sem que precisem sair de casa. Já o hotel é mais indicado para os pets mais sociáveis, desde que o espaço ofereça boas atividades e momentos de interação entre os animais. Acompanhe algumas dicas da veterinária:

Hotel

Se o animal tem um perfil brincalhão, escolher um hotel pode ser a melhor opção. Lá poderá brincar com outros pets e interagir com humanos, sentindo menos falta do tutor. Conhecer antecipadamente o local, conversar com os profissionais responsáveis pelo cuidado dos pets e verificar as condições de higiene e segurança é essencial. Verifique como é a rotina do hotel, o tratamento dos animais e se há supervisão de profissionais capacitados durante as atividades. Isso evita o risco de acidentes entre cães de diferentes portes. Exigências do hotel em relação à saúde do animal a ser hospedado são um bom indicativo de qualidade do local.

Antes da hospedagem programe antecipadamente uma avaliação veterinária e verifique se a carteirinha de vacinas está em dia, além do vermífugo, do antipulgas e do carrapaticida que devem ser aplicados preferencialmente na semana anterior à estadia no hotel. Se o animal utiliza medicamento de uso contínuo, oriente claramente o hotel e leve a receita médica. Além disso, informe o contato do veterinário e de parentes que deverão ser acionados em caso de emergência.

Para que esta mudança seja mais confortável para o animal, é necessário levar os acessórios e a ração que o pet costuma utilizar em casa, além da cama e cobertores que trazem o cheiro do lar. Alguns veterinários costumam recomendar florais para minimizar o estresse do pet e facilitar sua adaptação ao ambiente.

Pet Sitter

Caso o tutor opte por manter o animal em casa e escolha por um serviço de pet sitter, o primeiro passo é verificar as referências desta pessoa. Selecionado o profissional, convide-o para visitar a sua casa para que observe o comportamento do animal e se familiarize com suas particularidades. Neste momento, além de repassar detalhes importantes sobre a rotina do pet à babá - como alimentação, passeios e medicações - promova a socialização entre o pet sitter e o animal. Isso facilita muito a convivência na ausência do tutor. Também é necessário deixar o telefone e endereço das clínicas veterinárias que atendem seu pet para que ele possa utilizar em caso de emergência.

As mesmas orientações valem para amigos, parentes ou vizinhos que se disponham a ficar com o animal durante a ausência do tutor. Avalie a competência da pessoa e se ela realmente conseguirá cuidar do pet com tranquilidade. É fundamental que esta pessoa goste de animais.

Viajando com o tutor

Em caso de viagens é preciso evitar ao máximo que a saída da rotina estresse o pet, especialmente se ele não estiver acostumado a andar de carro. Uma boa dica pode ser, algumas semanas antes do passeio, começar a fazer voltas curtas de automóvel com o animal pelo seu bairro. Verifique se o cinto de segurança ou a caixa de transporte estão de acordo com o peso e tamanho do seu pet. Além de garantir a segurança do seu bicho de estimação, evita o transtorno com multas e até mesmo risco de acidentes.

Durante a viagem, cuide para que a temperatura do carro esteja agradável. Leve água suficiente para o trajeto e ração para o período em que estarão fora. É recomendável que, em viagens longas, o tutor providencie paradas a cada duas horas para que o pet possa se movimentar, esticar as patas e fazer suas necessidades fisiológicas. Ofereça água em pequenas quantidades. Em viagens longas, a orientação é que o pet faça um jejum de três horas.

Alguns dias antes da viagem, leve o animal ao veterinário para fazer uma avaliação, verificar a carteira de vacinação, aplicar antipulgas e carrapaticidas, além de administrar o vermífugo mais adequado. Se a viagem for de avião certifique-se previamente das normas da companhia e da necessidade, ou não, do certificado zoossanitário.

