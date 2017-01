Dono do hotel Emiliano é um dos mortos no acidente aéreo em Paraty

O empresário Carlos Alberto Fernandes Filgueiras, fundador do Grupo Emiliano, morreu na tarde de hoje (19) no mesmo acidente aéreo que matou o ministro do Supremo Tribunal federal (STF) Teori Zavascki, em Paraty (RJ).

Em nota, o grupo hoteleiro também confirmou a morte do piloto da aeronave, Osmar Rodrigues, e manifestou solidariedade às famílias das vítimas.

“Carlos Alberto e o ministro Teori Zavascki eram amigos próximos. A empresa registra seus sentimentos e condolências para a família e amigos do ministro e do piloto. A empresa informa ainda que está à disposição das autoridades colaborando com as investigações em curso.”

Filgueiras era dono da aeronave acidentada. O avião, modelo King Air C90, decolou do aeroporto Campo de Marte, em São Paulo às 13h01, e caiu perto da Ilha Rasa, em Paraty, na Costa Verde fluminense, menos de uma hora depois da decolagem.

O Corpo de Bombeiros informou que os corpos de três vítimas foram localizados em meio aos destroços do avião, mas ainda não foram retirados das ferragens. As buscas prosseguem, apesar das condições desfavoráveis do mar. Os bombeiros confirmam que os mergulhadores visualizam três corpos dos destroços do avião.

*Colaborou Douglas Corrêa, do Rio de Janeiro

