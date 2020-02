Dono de touro descontrolado pode responder por omissão de cautela

O touro ficará no CCZ por três dias - Foto: Reprodução Vídeo/SBT

O proprietário do touro, que feriu duas pessoas e causou transtorno na Avenida Gury Marques com a Guaicurus, no bairro Universitário, em Campo Grande, ainda não foi encontrado.

Segundo o delegado Andre Luiz de Mendonça, da 4ª Delegacia de Polícia Civil, assim que encontrar o dono, após as investigações, ele provavelmente responderá por omissão de cautela na guarda animal.

A suspeita é que o animal tenha fugido, pois pelo valor do touro, a pessoa não deixaria a cerca aberta sabendo da possibilidade do escape.

O touro ficará no CCZ por três dias.

O caso

Na manhã desta quarta-feira (12), um touro descontrolado estava solto na Avenida Guaicurus, em Campo Grande, e acabou atacando duas pessoas e danificando viaturas da polícia.

A polícia foi acionada durante a madrugada que amarrou o animal em uma placa. Um tempo depois uma pessoa soltou o touro.

Por volta das 6h, o corpo de bombeiros foi acionado por populares para conter o animal, já que ele havia derrubado uma motociclista que passava no local.

Minutos depois, um andarilho foi atacado e teve pulmão perfurado quando furou o bloqueio dos policiais. As duas vítimas foram levadas para o UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Universitário.