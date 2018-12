Donald Trump teria apoio de 33% dos eleitores para reeleição, aponta pesquisa

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, teria o apoio de 33% dos eleitores para sua reeleição, de acordo com pesquisa realizada pelo Harvard CAPS/Harris com exclusividade para o site especializado na cobertura política The Hill.

A sondagem perguntou a 1.473 eleitores se eles "definitivamente votariam em Trump," "provavelmente votariam em Trump", "provavelmente votariam em um candidato democrata", "definitivamente votariam em um candidato democrata" ou "votariam em um candidato independente ou outro candidato" caso o presidente busque a reeleição em 2020.

Desse total, 22% disseram que "definitivamente" votariam em Trump, enquanto 11% afirmaram que "provavelmente" votariam no presidente.

Outros 33% responderam que "definitivamente" votariam em um democrata na próxima eleição presidencial, e 11% dos entrevistados disseram que "provavelmente" votariam em um eventual oponente democrata.

Outros 11% afirmaram que pretendem votar em outro candidato em 2020, enquanto 13% permanecem sem candidato definido, de acordo com a sondagem da Harvard CAPS/Harris. (Fabiana Holtz - fabiana.holtz@estadao.com)