Donald Trump assina novo acordo comercial que substitui Nafta

O presidente americano Donald Trump assinou nessa quarta-feira (29) o acordo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, a sigla em em inglês), que substitui o Tratado de Livre Comércio da América do Norte (Nafta).

A renegociação do Nafta era uma das promessas-chave da campanha de Trump. Ele afirma que o acordo privava trabalhadores americanos de empregos.

Trump disse: "Esta é uma vitória colossal de nossos agricultores, pecuaristas, funcionários de companhias de energia e de fábricas, e de todos os trabalhadores americanos nos 50 estados."

O novo acordo estabelece padrões mais rígidos para os benefícios do pacto sem impostos. Isso inclui a obrigatoriedade de que uma proporção maior das partes seja fabricada na América do Norte e em fábricas onde os trabalhadores ganhem pelo menos US$ 16 por hora.

O novo pacto USMCA deve entrar em vigor em meados de 2020. E provavelmente terá efeitos sobre montadoras de automóveis japonesas, já que muitas delas construíram fábricas no México para se beneficiar do Nafta.

*Emissora pública de televisão do Japão