Donald Trump assina decreto que reforça controle imigratório

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, assinou hoje (27) um decreto que institui novos mecanismos de controle imigratório. De acordo com o republicano, as medidas visam a impedir a entrada de terroristas no país. As informações são da Agência Ansa.

"Não esquecemos as lições do 11 de setembro", disse Trump no Pentágono, referindo-se ao maior atentado terrorista da história dos EUA, cometido pela Al-Qaeda contra o World Trade Center.

rump também assinou outra ordem executiva para reforçar as atividades do Exército norte-americano, o que o magnata chamou de "reconstrução".

Em sua primeira semana como presidente dos EUA, já que tomou posse no último dia 20, o republicano tem cumprido por meio de decretos algumas das suas principais promessas de campanha, inclusive a polêmica construção do muro na fronteira com o México.

Veja Também

Comentários