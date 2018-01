Domingo terá tempo nublado e possibilidade de chuva em MS

Campo Grande (MS) – O Centro de Monitoramento de Tempo, do Clima e dos Recursos Hídricos (Cemtec) prevê tempo nublado com condições de chuva para todas as regiões de Mato Grosso do Sul neste domingo (14.1).

Segundo a meteorologista Franciane Rodrigues, as nuvens mais carregadas devem se concentrar nas áreas Sul e Sudoeste, onde há possibilidade de chuva frequente e de fraca intensidade ao longo do dia.

Para a Capital, a mínima prevista é de 20ºC e a máxima, de 26ºC. Em Dourados, a temperatura fica entre 19ºC e 27 ºC; enquanto em Ponta Porã vai de 21ºC e 28ºC.

Já para Corumbá, a mínima prevista é de 22ºC e a máxima de 31ºC. E em Três Lagoas, a mínima prevista é de 20ºC e a máxima de 30ºC.

Paulo Fernandes – Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Chico Ribeiro