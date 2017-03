Domingo tem caminhada da mulher advogada em Campo Grande

Passado a festa de Carnaval, que mobilizou todo o país, março inicia com a programação alusiva ao Dia Internacional da Mulher. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), começa com as comemorações ao Ano da Mulher já no domingo, 5 de março, com a 10ª Corrida e Caminhada Feminina.

A largada da 10ª Corrida e Caminhada está prevista para 8h e acontece, pela primeira vez, na frente da sede da OAB/MS. O percurso de cinco quilômetros será realizado nas imediações do Parque dos Poderes. O evento tem como objetivo promover a integração entre as advogadas e celebrar o dia das mulheres estimulando a prática de exercícios físicos.

Segundo a presidente da Comissão da Mulher Advogada (CMA), Tâmara Sanches, os preparativos para a Corrida e Caminhada estão de vento em popa. “Estamos muito ansiosas, e felizes para que seja um dia muito produtivo a todas nós mulheres e advogadas”, comentou a presidente.

Ainda de acordo com Tâmara, a OAB/MS foi fundamental nesse processo, seja no respaldo às mulheres advogadas, e incentivo, em todos os sentidos. Vale lembrar que ao todo, foram realizadas 86 fichas de inscrição só pela Seccional e que, no dia, haverá café da manhã com frutas e sucos na pré-corrida.

Participantes também ganham medalha pós-corrida.

O presidente da Comissão de Esporte e Lazer, Jansen Moussa, reforçou que a corrida e a caminhada serão o pontapé inicial para a inserção das mulheres advogadas nos eventos esportivos realizados pela entidade. “Não tivemos muita programação para as mulheres no ano passado. Vamos organizar este ano o futebol feminino, entre outras modalidades”, afirmou.

